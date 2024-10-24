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Fransa'dan Lübnan'a Destek Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'ın uluslararası yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı ve uluslararası konferans düzenlendi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:06
Fransa'dan Lübnan'a Destek Çağrısı

Fransa, Lübnan'ın Desteklenmesi Gerektiğini Vurguladı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürmekte olan saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, "Lübnan'ın uluslararası topluma ihtiyacı var." ifadesiyle bu durumu net bir şekilde ortaya koydu.

Paris Konferansında Önemli Mesajlar

Bu açıklamalarda bulunan Barrot, Paris'te düzenlenen "Lübnan Halkına ve Egemenliğine Destek" konferansında konuştu. Barrot, "Bugün Paris'te uluslararası toplum buna yanıt verdi." diyerek, Lübnan'ın geçirdiği zorlu dönem için uluslararası dayanışmanın belirleyici rolünü vurguladı.

İnsan Kaybı ve Eğitim Sorunları

Bakan, Lübnan'daki savaşla ilgili olarak, "Bu bir savaş değil, seçmedikleri bir savaş," açıklamasını yaptı. Savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla insanın hayatını kaybettiğini, bunlar arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğunu söyledi. Ayrıca, her beş Lübnanlıdan birinin evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Yarım milyon çocuk eğitim olanaklarından mahrum, bu da geleceği tehlikeye atıyor.

Kolektif Güvenliğin Önemi

Barrot, Lübnan'ın uluslararası destek ihtiyacının kritik olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Lübnan, yalnızca bir ülke değil, Fransa için kardeş bir ülkedir."

Yardım Taahhütleri ve Ateşkes Girişimi

Konferans kapsamında Fransa'nın 100 milyon avro katkıda bulunacağı belirtilirken, toplamda 800 milyon dolarlık yardım taahhüt edildiği açıklandı. Barrot, bu yardımların 200 milyon dolarının Lübnan ordusuna ayrıldığını ifade etti. Diplomat, ülkesinin sivil can kayıplarının önüne geçme çabası olarak diplomasi yolunu seçtiğini de belirtti.

Lübnan Başbakanı'nın Açıklamaları

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkür ederek bu konferansın Lübnan halkı için dayanışma adına kritik önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca yerinden edilenler için sorumluluklarının bulunduğunu ve acil ateşkes çağrısıyla ilgili duruşunu yineledi.

Lübnan'da, çeşitli bölgelere yerleşenlerin 486 bininden fazlasının Suriye'ye sığındığı bildirildi. Savaşın yarattığı insani krizin ve bölgenin karmaşasının sürmesi, Lübnan halkı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kararı ve Güvenlik Sorunları

Barrot, Lübnan ve İsrail için kalıcı güvenliğin bir şartı olarak Birleşmiş Milletler 1701 sayılı kararın uygulanmasına dikkat çekti. Bu, bölgedeki silahlı varlıkların azaltılması ve barışın sağlanması açısından önemli bir adımdır.

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