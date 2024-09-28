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Fransa'dan Lübnan'a Kara Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Fransa, Lübnan'a yönelik kara saldırılarına karşı olduklarını açıkladı ve bölgedeki gerilimi azaltma çabalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:24
Fransa'dan Lübnan'a Kara Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Fransa, Lübnan'a Yapılan Saldırılara Karşı Çıkıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik gerçekleşen kara saldırılarına karşı olduklarını duyurdu. Bakanlığın resmi açıklamasında, Fransa'nın bu konudaki duruşu net bir şekilde ortaya kondu.

Telefon Görüşmesi ile Son Gelişmeler Değerlendirildi

Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati arasındaki telefon görüşmesinde bölgeyi etkileyen son gelişmeler ele alındı. Barrot, görüşme esnasında Lübnan'daki artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

İsrail'e Saldırıların Durdurulması Çağrısı

Açıklamada, Fransa, Lübnan'daki sivillere zarar verici her türlü eylemi kınadı ve İsrail'in bu saldırıları derhal durdurması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, İran ve Hizbullah gibi bölgedeki aktörlerin istikrarsızlığı artıracak eylemlerden kaçınması talep edildi.

Güvenliğin Sağlanmasına Önem Veriliyor

Fransız yetkililer, bu gerginliğin tırmanmaması için Lübnan'daki ortakları ve yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Ayrıca, Lübnan ve İsrail halkının güvenliğinin teminat altına alınmasının önemine dikkat çekildi.

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