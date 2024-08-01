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Fransa'dan Lübnan İçin Seyahat Uyarısı

Fransa, artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:56
Fransa'dan Lübnan İçin Seyahat Uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Uyarısı

Fransa, Orta Doğu'daki gerginliğin yükselme olasılığı sebebiyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Lübnan İçin Yeni Seyahat Tavsiyeleri

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan açıklamalarda, Fransız vatandaşlarının zorunlu nedenler dışında, turist ve aile ziyaretleri haricinde Lübnan'a seyahat etmemeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu ve gerilimlerin artışı vurgulandı.

Şu anda Lübnan'da bulunan Fransızlar için ise, son derece dikkatli olmaları gerektiği ifade edilerek, Beyrut’taki Fransa Başkonsolosluğunun web sitesinin düzenli olarak kontrol edilmesi önerildi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Yansımaları

27 Temmuz'da Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etti. Bu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tutarken, Hizbullah bu suçlamayı reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada Hizbullah'a ağır bir bedel ödetileceğini belirtti. Bunun ardından İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi ve Beyrut’ta gerçekleşen patlamaların arkasında olduklarını duyurdu.

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