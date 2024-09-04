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Fransa'dan Rusya'nın Poltava Saldırısına Sert Tepki

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'nın Poltava şehrine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı ve Ukrayna'ya destek verdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:20
Fransa'dan Rusya'nın Poltava Saldırısına Sert Tepki

Fransa, Poltava'daki Saldırıyı Kınadı

Fransa, 3 Eylül tarihinde Rusya'nın Ukrayna'nın Poltava şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısını sert bir şekilde kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, saldırının savaşın başından bu yana kaydedilen en ağır insani kayıplardan birine neden olduğunu duyurdu.

Önceki Saldırıların Ardından Geldi

Açıklamada, Poltava’ya yapılan saldırının Rusya'nın daha önceki günlerde (26, 27 Ağustos ve 2 Eylül) Ukrayna topraklarına ve özellikle enerji altyapısına yönelik düzenlediği saldırıların ardından geldiği belirtildi. Fransa, bu durumu 'kış öncesi enerji altyapısını yıkmayı hedefleyen bir strateji' olarak nitelendirerek kabul edilemez buldu.

Ukrayna ile Tam Dayanışma

Fransa, bu saldırıları kınarken, Ukrayna ile tam dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı. Bakanlık, Fransa'nın Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu süreçte desteğini sürdüreceğini de ifade etti.

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Poltava'ya gerçekleştirdiği füze saldırısında bir enstitünün kısımlarının yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü açıkladı. Zelenskiy, saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e, yaralıların sayısının ise 271'e ulaştığını duyurdu.

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