Fransa'dan Trump'a Tepki: Gazze'nin Geleceği Filistin'e Ait

Fransa, Gazze'nin geleceğinin üçüncü bir devletin kontrolünde değil, gelecekteki Filistin Devleti bünyesinde olması gerektiğini duyurdu. Bu açıklama, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir açıklamada yer aldı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik son yorumlarına yanıt niteliğinde oldu. Bakanlık, Gazze halkının zorla yerinden edilmesinin, uluslararası hukuku ihlal teşkil edeceği ve Filistinlilerin meşru taleplerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti.

Fransa'nın açıklamasında, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesinin iki devletli çözüm açısından ciddi bir engel oluşturacağı ve bölgenin istikrarsızlaşmasına sebep olacağı ifade edildi. Bu bağlamda, iki devletli çözümün uzun vadede Filistinliler ve İsrailler için tek güvenli ve barışçı yol olduğu vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'nin geleceği üçüncü bir devletin kontrolü perspektifinde değil, Filistin Yönetimi himayesinde kurulacak gelecekteki Filistin Devleti bünyesinde olmalıdır" açıklamasında bulundu. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın tek taraflı ilhakına karşı çıkmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'yi devralacaklarını ve oradaki silahlı tehditleri bertaraf etmekle sorumlu olacaklarını ifade etmişti. Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu belirten Trump, Gazzeli Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerini önerdi.

Trump'ın "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız" diyerek, sahadaki tehlikeli durumlarla ilgili sorumluluk üstleneceklerini belirtmesi, Fransa'nın tepkisini daha da artırdı.