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Fransa'dan UNIFIL'e Destek: İsrail'in Geri Çekilme Talebine Red

Fransa, UNIFIL'in Lübnan'daki pozisyonunu koruma konusunda tam destek vererek İsrail'in geri çekilme talebini reddetti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:26
Fransa'dan UNIFIL'e Destek: İsrail'in Geri Çekilme Talebine Red

Fransa, UNIFIL'in Lübnan'daki Pozisyonunu Destekliyor

Fransa, İsrail ordusunun devam eden saldırıları karşısında Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Fransız askerlerinin pozisyonunu koruma konusunda tam destek verdiklerini açıkladı.

Diplomatik Kaynaklardan Açıklama

Fransız diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre,Fransa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UNIFIL'in geri çekilmesi talebine kesin bir yanıt olarak bunu reddetti.

Kaynaklar, Lübnan'daki BM barış gücünün güvenliğinin tüm tarafların ortak sorumluluğunda olduğunu belirterek, tarafları bu sorumluluğa uygun davranmaya ve UNIFIL'in görevini devam ettirebilmesi için hareket özgürlüğüne izin vermeye çağırdılar.

Geçtiğimiz Olaylar

İsrail, 10 Ekim tarihinde UNIFIL’in bir gözlem kulesini hedef almış, bu olay sonucunda iki barış gücü askeri yaralanmıştı. Ardından 11 Ekim'de, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bulunan UNIFIL komuta merkezine saldırmış ve bu saldırıda iki asker daha yaralanmıştı.

Birçok ülke, İsrail'in bu saldırılarını kınayarak, UNIFIL’in misyonunu sürdürmesi için destek talep ettiler.

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