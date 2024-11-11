Fransa'dan Yeni ABD Yönetimine Ukrayna Çağrısı: Ön Yargılı Olmayın

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Önyargısız Tutum Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yeni ABD yönetiminin Ukrayna ile ilgili tutumlarına yönelik önyargılardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Barrot, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda konuştu.

Paris Barış Forumu'nda Küresel Konular Ele Alınıyor

Bu yılki forumda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Barış Forumu Başkanı Angel Gurria ve eski Filistin Dışişleri Bakanı Nasır Kudva katılım gösterdi. Etkinlikte küresel yönetim, çok taraflılık, iklim, Ukrayna ve Filistin gibi konular masaya yatırılacak.

Ukrayna'nın Mücadelesine Destek

Barrot, açılış konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın mağlup edilmesinin, Fransa ve Avrupa'nın önceliği olduğunu belirtti. "Ukraynalıların hürriyeti ve bağımsızlığı için verdiği mücadele bizim mücadelemizdir," diye vurguladı.

Yeni ABD İlişkileri ve Zaman Tanımalıyız

Yeni ABD yönetimiyle ilgili yapılan spekülasyonlara değinen Barrot, "Önyargılı olmamak gerekiyor ve onlara çalışma için zaman tanımalıyız," dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını kullandığını ifade etti.

Çok Taraflılık ve Gelecek Müzakereleri

Paris Barış Forumu Başkanı Gurria, forumda 30 farklı konunun ele alınacağını ve Donald Trump'ın seçim zaferinin uluslararası ilişkilere etkilerinin tartışılacağını belirtti. Gurria, iklim değişikliği ve mevcut savaşların sonuçları gibi konuların da forumda masaya yatırılacağını vurguladı.

İşlevsel Bir Dünya Düzeni Arayışı

Forumun, herkes için işlevsel bir dünya düzeni arayışına gireceği sözü de verildi. Gurria, "Önümüzdeki 2 gün boyunca bu amaçla çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.