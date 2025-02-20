Fransa Danıştay'ı Filistin Destekçisi Derneğin Feshini Onayladı

Fransa Danıştay, Filistin destekçisi derneğin feshedilmesini onaylayarak kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:02
Fransa Danıştay'ı Filistin Destekçisi Derneğin Feshini Onayladı

Fransa'da Filistin Destekçisi Derneğe Fesh Kararı

Fransa Danıştay, hükümetin Filistin destekçisi dernek olarak nitelendirdiği "Paletine Vaincra (Filistin Yenecek)" isimli kuruluşun feshedilmesi kararını onayladı. Hükümetin 2022 yılında bu derneğin kapatılmasını istemesinin ardından, yaşanan gelişmeler ulusal basında geniş yer buldu.

Fesih Kararının Gerekçesi

2019 yılında Toulouse şehrinde kurulan derneğin, sosyal medya hesapları üzerinden Yahudi karşıtı söylemlerde bulunduğu ve nefret suçu yaydığı iddiaları dikkat çekti. Eski İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, 2022'de derneğin feshedileceğini açıklamıştı.

Dernekten Yanıt

Derneğin sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, fesih kararına rağmen Filistin direnişine desteğin süreceği vurgulandı. Bu durum, derneğin faaliyetlerinin ve mesajlarının oluşturduğu tartışmanın büyümesine neden oldu.

Akademisyenler ve Siyasetçiler Üzerindeki Baskılar

Fransa'da, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, Filistin destekçisi pek çok akademisyen ve siyasetçi, Yahudi karşıtlığı iddialarıyla ifadeye çağrıldı. Bu durum, ülke genelinde sosyal ve siyasi tartışmaları alevlendirdi.

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