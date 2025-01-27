Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi

Fransa'dan Suriye Yaptırımlarına Yönelik Önemli Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye'ye yönelik olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan bazı yaptırımların askıya alınabileceğini duyurdu. Barrot, bu konuda bir karar alınacağının sinyalini Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde verdi.

Yaptırımlar ve Ekonomik İstikrar

Toplantıda, Suriye'ye uygulanan enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine yönelik bazı yaptırımların tartışılacağını belirten Barrot, "Bugün, Suriye'de ekonomi istikrarının sağlanmasına ve yeniden inşa sürecinin başlamasına engel olan yaptırımların askıya alınması kararı alacağız." şeklinde konuştu.

Bakan, yapılan her türlü kararın Suriye'deki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Barrot, yaptırımların askıya alınmasının, Suriyelilerin katılımını sağlayacak siyasi bir geçiş süreci ve ülke güvenliğinin sağlanması için kararlı tedbirlerle eş zamanlı olması gerektiğini ifade etti.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı

Alişan görüşmelerin başında, AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından bakanların, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili bir yol haritası üzerinde anlaşması bekleniyor. Toplantının Orta Doğu oturumunda, iç savaş sonrası uygulanan sektörel yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması konusu masaya yatırılacak.

Özellikle ulaşım ve enerji sektörlerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Kallas, AB bakanlarının bu konuda bir anlaşmaya varmasını beklediğini dile getirdi.