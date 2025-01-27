DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarının askıya alınmasının kapısının aralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:01
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi

Fransa'dan Suriye Yaptırımlarına Yönelik Önemli Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye'ye yönelik olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan bazı yaptırımların askıya alınabileceğini duyurdu. Barrot, bu konuda bir karar alınacağının sinyalini Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde verdi.

Yaptırımlar ve Ekonomik İstikrar

Toplantıda, Suriye'ye uygulanan enerji, ulaştırma ve finans sektörlerine yönelik bazı yaptırımların tartışılacağını belirten Barrot, "Bugün, Suriye'de ekonomi istikrarının sağlanmasına ve yeniden inşa sürecinin başlamasına engel olan yaptırımların askıya alınması kararı alacağız." şeklinde konuştu.

Bakan, yapılan her türlü kararın Suriye'deki gelişmelerle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Barrot, yaptırımların askıya alınmasının, Suriyelilerin katılımını sağlayacak siyasi bir geçiş süreci ve ülke güvenliğinin sağlanması için kararlı tedbirlerle eş zamanlı olması gerektiğini ifade etti.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı

Alişan görüşmelerin başında, AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından bakanların, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili bir yol haritası üzerinde anlaşması bekleniyor. Toplantının Orta Doğu oturumunda, iç savaş sonrası uygulanan sektörel yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması konusu masaya yatırılacak.

Özellikle ulaşım ve enerji sektörlerine yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Kallas, AB bakanlarının bu konuda bir anlaşmaya varmasını beklediğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı
6
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek
7
İran'da Kadın Dublörler Cesaretleriyle Dikkat Çekiyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!