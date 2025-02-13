Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: 'Egemen, Özgür ve İstikrarlı Bir Suriye İstiyoruz'

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot’tan Suriye Vurgusu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, egemen, özgür, birleşik ve istikrarlı bir Suriye hedeflediklerini ifade etti. Paris’te gerçekleşen Uluslararası Suriye Konferansı’na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani dahil birçok ülke temsilcisi katıldı.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Barrot, Suriye’nin ve Suriye halkının geleceği için benzer hedeflere sahip olduklarını belirterek, "Barışçıl, birleşmiş ve bölgesel çevresine yeniden entegre olmuş bir Suriye’nin ortaya çıkmasını görmek istiyoruz ve bu konuda birlik içinde olmalıyız." dedi. Savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 milyon kişinin yerinden edildiğini vurgulayan Barrot, "(Beşşar Esed) Rejimin suçlarından, bombardımanlardan, işkencesinden etkilenen bir tek Suriyeli aile yok." şeklinde konuştu.

Güvenlik ve İstikrarı Sağlamak

Barrot, Suriye’deki terör örgütlerinin bölge güvenliği için tehdit oluşturduğunu belirterek, bu durumun önüne geçmek adına "Bölgenin istikrarsızlaştırılması amacıyla Suriye’nin araçsallaştırılmasına karşıyız." dedi. Suriye yönetimiyle işbirliği yapma konusundaki isteğini yineleyen Barrot, Suriyelilerin geçiş sürecinin başarılı olması için sükunet içinde çalışmalarını desteklemek gerektiğini vurguladı.

Yaptırımların Kaldırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Fransız Bakan, "Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması için Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz." diyerek, bu yaptırımların Esed rejimini izole etme konusunda etkili olduğunu söyledi. Barrot, ayrıca Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak için yeni yönetim desteğini vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Uluslararası Konferansın Önemi

Suriye’deki siyasi geçişin tüm Suriyeliler için güvenli bir ortam yaratması ve silahların susması gerektiğinin altını çizen Barrot, konferansın öncelikli konularının güvenliğin sağlanması ve uygulanan yaptırımların kaldırılması olacağını belirtti.

Konferans, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye konulu uluslararası üçüncü organizasyon olma özelliğini taşıyor ve Suriye’de barış süreci için önemli bir platform oluşturuyor.