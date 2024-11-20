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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İran'ın Nükleer Programını Ele Aldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İranlı mevkidaşıyla nükleer programı ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını görüştü.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:45
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İran'ın Nükleer Programını Ele Aldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Barrot ile Erakçi'nin dün yaptıkları görüşmede Tahran'ın nükleer programına odaklandıkları belirtildi. Barrot'un İran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı, ayrıca ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliği içinde olması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

Fransa, Alman ve İngiliz ortaklarıyla birlikte, diplomatik bir çözüme ulaşmak adına İran ile müzakerelere geri dönme çabalarını sürdürmektedir. Barrot, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunmuş ve İran ile müttefiklerini yapıcı bir tutum benimsemeye davet etmiştir.

Ayrıca, Barrot'un 2 yıldır İran'da tutuklu bulunan 3 Fransız vatandaşının serbest bırakılması beklentisini dile getirdiği, bu durumun da görüşmenin önemli bir unsuru olduğu belirtilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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