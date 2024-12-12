Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Saygı Çağrısı Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan Suriye'ye Çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, Beşşar Esed rejiminin yaşadığı zorlukları dikkate alarak, Suriye Müzakere Komitesi ve beraberindeki Suriyeli sivil toplum kuruluşları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamalara göre, Barrot, Suriye'de hüküm süren yıllardır süregelen cezasızlık sistemine karşı hukuk ve adalet temelinde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Suriye'de özgür, demokratik ve çoğulcu bir yapının oluşturulması adına Suriyeli temsilcilerin gösterdiği çabaları takdir etti.

Bakan Barrot, Suriye'deki tüm tarafları barışçıl bir siyasi geçişe destek vermeye çağırdı. Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı çerçevesinde barışçıl ve temsile dayalı bir siyasi geçişin sağlanmasının önemini vurguladı.

Suriye'deki Son Durum

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım 2023'te rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmalar hız kazandı. Özellikle 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde önemli çatışmalar yaşandı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta giren silahlı gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle Esed rejimini ciddi şekilde zayıflatmış ve kontrolü kaybetmesine neden olmuştur. Bu tarih itibarıyla, Baas Partisi'nin 61 yıllık yönetimi sona ermiş, Esed başkenti terk etmek zorunda kalmıştır.

Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtararak önemli bir başarı elde etmiştir. Operasyon neticesinde Münbiç ilçesi de geri alınarak Fırat Nehri'nin batısındaki terör unsurları temizlenmiştir.