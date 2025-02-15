Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan Vance'e Sert Tepki: 'Dayatmalara İzin Vermeyiz'

Barrot, Vance'in Açıklamalarına Cevap Verdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasına sert bir yanıt vererek, Avrupa'da ifade özgürlüğünün güvence altında olduğunu söyledi.

Vance'in Eleştirilerine İlişkin Açıklamalar

Barrot, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen panel öncesinde X hesabı üzerinden Vance'in bu konferanstaki açıklamalarına tepki gösterdi. Vance, Avrupa hükümetlerini göç konusundaki politikaları ve ifade özgürlüğüne yönelik eleştirileri nedeniyle hedef almıştı.

Üç Temel Prensip

Barrot, Münih'teki konferansta dile getireceği üç prensip ile Avrupa'nın değerlerini savundu:

İfade özgürlüğü Avrupa'da güvence altında. Kendinden ve değerlerinden emin olan birisi, eleştiri nedeniyle kendisini tehdit altında hissetmez. Kimse bizim modelimizi benimsemek zorunda değil ancak kimse bize kendi modelini dayatamaz.

Vance'in Açıklamalarının İçeriği

Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa'daki demokrasiye yönelik tehditler konusunda alışılmadık bir sertlikte uyarılarda bulundu. Almanya'daki siyasilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile ilişkilerine dair tartışmalarına dolaylı atıfta bulunarak, 'Güvenlik duvarlarına yer yok.' ifadesini kullandı.