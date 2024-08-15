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Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da Ateşkesin Önceliği Vurgulandı

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da bölgesel gerilimi azaltmak için Gazze'de ateşkes gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:25
Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da Ateşkesin Önceliği Vurgulandı

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan Ziyaretinde Ateşkes Çağrısında Bulundu

Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, mevcut bölgesel durumu değerlendirerek, önceliklerinin Gazze'de ateşkes olduğunu ifade etti.

Lübnan’la Dayanışma Mesajı

Resmi temasları sırasında Beyrut’ta bulunan Sejourne, Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Yerel ajanslardan NNAya yansıyan haberlere göre, Bakan Sejourne, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Fransa'nın Lübnan’a yönelik desteğini vurguladı.

Bölgesel Gerilim ve Sakinleşme Umudu

Sejourne, bu süreçte "Mesajım basit; Fransa'nın Lübnan'a verdiği desteği vurguluyoruz""Lübnanlı yetkililere ilettiğim mesaj budur (gerilimi azaltın)"

Ateşkesin Önemi

Fransız Bakan, Gazze'deki gelişmelere de vurgu yaparak, "Bizi her şeyden önce ilgilendiren Gazze'de ateşkestir. Bu, bölgede barışın sağlanması için gerekli temel unsurdur"

Meclis Başkanı’ndan Tepki

Berri ise, İsrail'in sivil hedeflerine yönelik saldırılarına değinerek, ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Berri, "İsrail, özellikle uluslararası yasaklı silahlar arasında yer alan fosfor bombası kullanarak, Lübnan'ın güneyindeki tarım ve ormanlık alanları hedef alıyor"

İlerleyen Günlerdeki Planlar

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, yarın İsrail'e geçerek, Gazze’de olası ateşkes ve Lübnan’daki gerilim konularını görüşmeyi planlıyor.

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