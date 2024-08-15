Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da Ateşkesin Önceliği Vurgulandı

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan Ziyaretinde Ateşkes Çağrısında Bulundu

Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, mevcut bölgesel durumu değerlendirerek, önceliklerinin Gazze'de ateşkes olduğunu ifade etti.

Lübnan’la Dayanışma Mesajı

Resmi temasları sırasında Beyrut’ta bulunan Sejourne, Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Yerel ajanslardan NNAya yansıyan haberlere göre, Bakan Sejourne, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Fransa'nın Lübnan’a yönelik desteğini vurguladı.

Bölgesel Gerilim ve Sakinleşme Umudu