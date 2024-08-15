Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'da Ateşkesin Önceliği Vurgulandı

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan Ziyaretinde Ateşkes Çağrısında Bulundu
Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, mevcut bölgesel durumu değerlendirerek, önceliklerinin Gazze'de ateşkes olduğunu ifade etti.
Lübnan’la Dayanışma Mesajı
Resmi temasları sırasında Beyrut’ta bulunan Sejourne, Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Yerel ajanslardan NNAya yansıyan haberlere göre, Bakan Sejourne, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Fransa'nın Lübnan’a yönelik desteğini vurguladı.
Bölgesel Gerilim ve Sakinleşme Umudu
Sejourne, bu süreçte "Mesajım basit; Fransa'nın Lübnan'a verdiği desteği vurguluyoruz""Lübnanlı yetkililere ilettiğim mesaj budur (gerilimi azaltın)" Fransız Bakan, Gazze'deki gelişmelere de vurgu yaparak, "Bizi her şeyden önce ilgilendiren Gazze'de ateşkestir. Bu, bölgede barışın sağlanması için gerekli temel unsurdur" Berri ise, İsrail'in sivil hedeflerine yönelik saldırılarına değinerek, ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Berri, "İsrail, özellikle uluslararası yasaklı silahlar arasında yer alan fosfor bombası kullanarak, Lübnan'ın güneyindeki tarım ve ormanlık alanları hedef alıyor" Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, yarın İsrail'e geçerek, Gazze’de olası ateşkes ve Lübnan’daki gerilim konularını görüşmeyi planlıyor.
Ateşkesin Önemi
Meclis Başkanı’ndan Tepki
İlerleyen Günlerdeki Planlar
Fransız Bakan, Gazze'deki gelişmelere de vurgu yaparak, "Bizi her şeyden önce ilgilendiren Gazze'de ateşkestir. Bu, bölgede barışın sağlanması için gerekli temel unsurdur" Berri ise, İsrail'in sivil hedeflerine yönelik saldırılarına değinerek, ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Berri, "İsrail, özellikle uluslararası yasaklı silahlar arasında yer alan fosfor bombası kullanarak, Lübnan'ın güneyindeki tarım ve ormanlık alanları hedef alıyor" Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, yarın İsrail'e geçerek, Gazze’de olası ateşkes ve Lübnan’daki gerilim konularını görüşmeyi planlıyor.
Berri ise, İsrail'in sivil hedeflerine yönelik saldırılarına değinerek, ülkesinin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Berri, "İsrail, özellikle uluslararası yasaklı silahlar arasında yer alan fosfor bombası kullanarak, Lübnan'ın güneyindeki tarım ve ormanlık alanları hedef alıyor" Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, yarın İsrail'e geçerek, Gazze’de olası ateşkes ve Lübnan’daki gerilim konularını görüşmeyi planlıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, yarın İsrail'e geçerek, Gazze’de olası ateşkes ve Lübnan’daki gerilim konularını görüşmeyi planlıyor.