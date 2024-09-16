Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'nin Ermenistan Ziyareti

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'den Sert Açıklamalar

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ermenistan’ın Rusya’ya karşı gösterdiği direnişi desteklediğini açıkladı. Erivan’ı ziyaret eden Sejourne, Ermenistan'ın "Rusya'nın tehditlerine ve açık düşmanlıklarına rağmen özgürlük yolunda ilerlemeye devam ettiğini" belirtti.

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