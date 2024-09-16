Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'nin Ermenistan Ziyareti

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne'den Sert Açıklamalar
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ermenistan’ın Rusya’ya karşı gösterdiği direnişi desteklediğini açıkladı. Erivan’ı ziyaret eden Sejourne, Ermenistan'ın "Rusya'nın tehditlerine ve açık düşmanlıklarına rağmen özgürlük yolunda ilerlemeye devam ettiğini" belirtti.
Basın Toplantısında Öne Çıkan İfadeler
Sejourne, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Rusya'nın baskı arzusuna rağmen Ermenistan demokrasi ve özgürlük yolunda adım adım ilerliyor. Demokratik değerler konusunda yanınızdayız," dedi. Sejourne, Ermenistan'a verdikleri savunma desteğinin ülkenin topraklarını ve halkını koruyabilmesi amacı taşıdığını vurguladı. Mirzoyan ise, Fransa'nın Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmelerinde ve AB-Ermenistan işbirliğinde destek beklentilerini ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sejourne'yi kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ermenistan ile Stratejik İşbirliği
Paşinyan ile Görüşme
Sejourne, Ermenistan'a verdikleri savunma desteğinin ülkenin topraklarını ve halkını koruyabilmesi amacı taşıdığını vurguladı. Mirzoyan ise, Fransa'nın Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmelerinde ve AB-Ermenistan işbirliğinde destek beklentilerini ifade etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sejourne'yi kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.