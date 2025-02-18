Fransa Dışişleri Bakanı: "Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderilmesi İçin Çok Erken"

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Barış Gücü Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırılması ile ilgili yapılan tartışmalara yanıt vererek, bunun için "çok erken" olduğunu açıkladı. Barrot, France Info kanalında katıldığı programda, ateşkes sağlandıktan sonra barış gücü konuşlandırılmasının masaya yatırılabileceğini vurguladı.

Kalıcı Barışın Önemi

Bakan Barrot, Ukrayna'da kalıcı bir barış tesisinin öncelikli olduğunu ifade ederek, "Eğer çatışma hattının bize yaklaşmasını engellemek istiyorsak, Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha saldıramayacağı bir barış anlaşması gerekir." şeklinde konuştu. Barrot, barış gücü gönderilmesi konusunun ancak kalıcı barış sağlandıktan sonra gündeme getirilebileceğini belirtti.

Bakan, "Bu, bugün sorulması gereken soru değil. Bunu konuşmak için çok erken." diyerek mevcut durumu değerlendirdi. Ayrıca, Rusya'nın yeniden saldırmasını önlemek için Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Uluslararası Zirve ve Tartışmalar

Dün, Paris'te düzenlenen olağanüstü zirvede önde gelen Avrupalı liderler bir araya geldi. Zirve kapsamında ele alınan konular arasında Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi de yer aldı. İngiltere, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye hazır olduklarını bildirirken, Almanya, İspanya ve Polonya, bu meselenin gündeme getirilmesinin "erken" olduğunu ifade etti.