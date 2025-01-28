Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Kinşasa'daki Saldırılara Kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'daki Fransa Büyükelçiliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu duyurdu. Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu sabah yaşanan olayda göstericilerin Büyükelçilik binasına saldırırken yangın çıktığını belirtti.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Barrot, "Bu saldırılar kabul edilemez. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor," ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Resmi Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, yapılan bu saldırıyı kınayarak, KDC hükümetine diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Bakanlık, Kinşasa'da yaşanan olayların ardından Fransa'nın güvenlik önlemlerini artırdığını vurguladı.

Kinşasa'da Geniş Ölçekli Protestolar

Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adındaki isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar düzenlenmişti. Göstericiler, M23'ün Goma'yı kuşatmasını ve Ruanda'nın destek vermesini kınamıştı. Bu protestolar sırasında göstericiler Fransa Büyükelçiliği'nin bazı bölümlerine zarar vermiştir.

KDC'de Devam Eden Çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 bin'den fazla kişi yerinden edildi. M23, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemlerini etkisiz hale getirmiştir.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'nın M23'e destek verdiğini iddia ederken, Ruanda bu suçlamaları yalanlamaktadır. M23'ün eylemleri, KDC ile Ruanda arasındaki diplomatik gerginliği artırmış, KDC Trikudimu elçiliğini geri çağırarak ilişkilerini kesme kararı almıştır.

M23, 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulması ile ortaya çıkan, diğer adıyla Kongo Devrim Ordusu olarak bilinen bir gruptur. Bu grup, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.