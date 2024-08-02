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Fransa Dışişleri Bakanlığından MİT'in Takas Operasyonuna İlişkin Açıklama

Fransa, MİT'in gerçekleştirdiği takas operasyonu sonrası rahatladığını belirtti ve tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:56
Fransa Dışişleri Bakanlığından MİT'in Takas Operasyonuna İlişkin Açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Takas Operasyonu Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen takas operasyonuna dair önemli bir açıklama yaptı.

Rahatlama ve Destek Mesajı

Açıklamada, Fransa'nın özellikle bireylerin maruz kaldıkları tutukluluk koşulları ve sağlıklarına yönelik riskleri göz önünde bulundurarak rahatlık duyduğu ifade edildi.

Uluslararası Dayanışma

Bakanlık, Rusya'da aralarında muhalif İlya Yaşin gibi kişilerin de bulunduğu pek çok bireyin takas edilmesinin ardından, bu ailelerin ve müttefik hükümetlerin duygularını paylaştığını vurguladı.

Düşünce Özgürlüğü ve Dayanışma Çağrısı

Açıklamada, Fransa'nın Rusya ve dünyadaki tüm risklere rağmen ifade ve düşünce özgürlüğünü savunan cesur bireyleri andığı belirtildi. Ayrıca, Laurent Vinatier başta olmak üzere, Rusya'da keyfi olarak tutuklu bulunan kişilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Önemli İsimler Takas Edildi

Geçtiğimiz günlerde MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini gerçekleştirdi. Bu operasyon, son dönemin en kapsamlı takas işlemi olarak öne çıkıyor.

Takas edilen bireyler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Alman paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov dikkat çekiyor.

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