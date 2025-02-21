Fransa Eğitim Bakanı: Devlet, Katolik Okulundaki Cinsel İstismar İddiaları İçin Gerekli Adımları Atmadı

Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Notre-Dame de Betharram Katolik Okulu'ndaki istismar iddiaları için devletin üzerine düşeni yapmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:13
Fransa Eğitim Bakanı: Devlet, Katolik Okulundaki Cinsel İstismar İddiaları İçin Gerekli Adımları Atmadı

Fransa Eğitim Bakanı Borne: Devlet Üzerine Düşeni Yapmadı

Fransa Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Notre-Dame de Betharram Katolik Okulu'ndaki cinsel istismar ve şiddet iddialarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuk olduğu RMC ve BFMTV kanallarının ortak yayını sırasında, devletin bu iddialar karşısında yeterince hızlı hareket etmediğini vurguladı.

Açıklamalar ve Hedefler

Borne, devletin bu konuda üzerine düşeni yapmadığını ve iddialarla ilgili neden daha önce harekete geçilmediğine anlam veren zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, mağdurların seslerini duyurmaya devam edebilmeleri için hükümetin bu konudaki çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'daki özelleşmiş okullara yönelik denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Borne, önümüzdeki 2 yıl içinde özel okulların %40'ında rektörler tarafından denetim yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Başbakan Bayrou'ya Yönelik Suçlamalar

Bu süreçte, Başbakan François Bayrou'nun, 1990'lı yıllarda bu okuldaki cinsel istismar iddialarını bildiği yönünde suçlandığı kaydedildi. Mediapart internet sitesinin haberine göre, Bayrou'nun Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde, şiddet ve istismar iddialarına dair bilgisi olduğu öne sürüldü.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere yanıt veren Bayrou, 11 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmasında, eğitim bakanıyken okul ile ilgili herhangi bir cinsel istismar veya şiddet suçlaması hakkında bilgilendirilmediğini savundu.

Pau Savcılığı, Notre-Dame de Betharram'ın eski 112 öğrencisinin şikayeti üzerine, okulda 1960-2011 yılları arasında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismar konularında soruşturma başlatmıştı.

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