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Fransa, Ermenistan Büyükelçisine Milli Savunma Madalyası Verdi

Ermenistan'ın Paris Büyükelçisi Hasmik Tolmajian, Fransa'dan Milli Savunma Madalyası aldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:18
Fransa, Ermenistan Büyükelçisine Milli Savunma Madalyası Verdi

Fransa'dan Ermenistan'a Onur Madalyası

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ermenistan’ın Paris Büyükelçisi Hasmik Tolmajian’a, ülkesinin Milli Savunma Madalyasını takdim etti.

Güçlü Bir Savunma İlişkisi

Bakan Lecornu, X hesabında yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ve Fransa uzun süreli ortak bir tarihle birbirine bağlı ve birlikte güçlü bir savunma ilişkisi inşa ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Onurlu Bir Görev

Bakan, Tolmajian’a, Fransa'daki büyükelçilik görevine atıfta bulunarak, madalyanın kendisine verildiğini açıkladı. Tolmajian ise bu onuru kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olarak değerlendirerek, "İki ülke arasındaki dostluğa ve sağlam bir savunma ilişkisi kurmaya hep birlikte kararlıyız," diye belirtti.

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