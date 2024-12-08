Fransa, Esed Rejiminin Çöküşünü Tarihi Bir Gelişme Olarak Değerlendirdi

Fransa, 13 yılı aşkın bir süredir süren şiddetli baskının ardından Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesini memnuniyetle karşıladı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, Esed rejiminin çöküşünün Suriye için tarihi bir gün olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Esed'in geride, sivillerin kitlesel olarak katledildiği ve kimyasal silahlarla bombalanmış bir ülke bıraktığına dikkat çekildi. Hükümetin, Suriyelileri sürekli olarak karşı karşıya getirdiği ve ülkenin büyük bir bölümünün terkedildiği ifade edildi.

Fransa, Esed rejiminin çöküşü sonrası Suriye'de birlik zamanının geldiğini belirtirken, silahların susturulmasını ve devlet kurumlarının korunmasını talep etti. Ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, barışçıl bir siyasi geçiş sürecinin yürütülmesi gerektiği ifade edilirken, Fransa'nın 2011 yılında halk hareketinin başlamasından bu yana Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

Fransa, Suriye halkının isteğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak, tüm tarafları kapsayıcı bir siyasi çözümle uzlaşı ve yeniden inşa yolunu bulmaya davet etti.