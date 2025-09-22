Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdı: Filistin Bakanlığı 'Tarihi ve Cesur' Dedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını 'tarihi ve cesur' karar olarak nitelendirdi; Macron kararı BM'de ilan etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:30
Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdı: Filistin Bakanlığı 'Tarihi ve Cesur' Dedi

Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıma Kararı Filistin Tarafından "Tarihi ve Cesur" Bulundu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "tarihi ve cesur bir karar" olarak nitelendirdi. Bakanlık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmasının ardından yayımladığı açıklamada memnuniyetini ifade etti.

Açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı. Bakanlık, bu kararın barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına destek sağlayacağını belirtti.

Macron'un BM Konferansındaki İlanı

Macron, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"'nda yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Fransa ve Macron'un sergilediği tutumun takdir edildiği; bu duruşun dünyadaki diğer bazı ülkeleri de Filistin Devleti'ni tanımaya teşvik ettiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İskandinav ve Baltık Büyükelçileriyle Yemekte Buluştu
4
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
5
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
6
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta