Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdı: Filistin Bakanlığı 'Tarihi ve Cesur' Dedi

Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıma Kararı Filistin Tarafından "Tarihi ve Cesur" Bulundu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "tarihi ve cesur bir karar" olarak nitelendirdi. Bakanlık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmasının ardından yayımladığı açıklamada memnuniyetini ifade etti.

Açıklamada, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı. Bakanlık, bu kararın barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına destek sağlayacağını belirtti.

Macron'un BM Konferansındaki İlanı

Macron, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"'nda yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Fransa ve Macron'un sergilediği tutumun takdir edildiği; bu duruşun dünyadaki diğer bazı ülkeleri de Filistin Devleti'ni tanımaya teşvik ettiği kaydedildi.