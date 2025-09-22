Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdığını Açıkladı — Macron'dan Gazze'de Savaşın Derhal Durdurulması Çağrısı

Macron, Suudi Arabistan destekli BM konferansında Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan etti ve Gazze'de savaşın hemen sona erdirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:27
Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdığını Açıkladı — Macron'dan Gazze'de Savaşın Derhal Durdurulması Çağrısı

Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdığını resmen açıkladı

Macron: 'Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesindeki yüksek düzeyli konferansta ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Konferansta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." diyerek uluslararası toplumun Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa etme konusundaki ortak sorumluluğunu vurguladı. Macron, "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Macron, Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyerek, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." diye konuştu.

Konuşmasında, "Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum." diyen Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un duyurusundan önce Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamıştı.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıktı. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.

Ayrıca birçok ülke, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İskandinav ve Baltık Büyükelçileriyle Yemekte Buluştu
4
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
5
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
6
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
7
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta