Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdığını Açıkladı — Macron'dan Gazze'de Savaşın Derhal Durdurulması Çağrısı

Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdığını resmen açıkladı

Macron: 'Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesindeki yüksek düzeyli konferansta ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

Konferansta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." diyerek uluslararası toplumun Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa etme konusundaki ortak sorumluluğunu vurguladı. Macron, "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Macron, Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyerek, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." diye konuştu.

Konuşmasında, "Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum." diyen Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un duyurusundan önce Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıklamıştı.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152'ye çıktı. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.

Ayrıca birçok ülke, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurmuştu.