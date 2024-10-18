Fransa, Gazze'deki Sivil Ölümleri Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Gazze'de yaşanan sivil ölümlerinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha yineledi.

Olaylar ve Görüşler

Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lemoine, İsrail'in bir yıldır süren saldırılarında Gazzeli sivillerin yaşamını yitirmesinin trajik bir durum olduğunu belirtti. "Bu görüntüler dünyada yayıldı. Gazzeli sivillerin ölüm sayısı kabul edilemez ve haklı gösterilemez. Ölenlerin arasında çocuklar da var," dedi.

Uluslararası Hukuk ve Savaşın Sonlanması

Lemoine, tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyma zorunluluğunu hatırlatarak, "İsrail dahil herkes için bu kural geçerlidir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze’de sivil halkı ve hastaneleri hedef alan saldırıların her zaman sert bir şekilde kınandığını vurguladı.

Fransa'nın Diplomatik Çabaları

24 Ekim’de Paris’te düzenlenecek olan “Lübnan halkına ve egemenliğine destek” konferansında Avrupa Birliği ve G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarının yer alacağını belirtti. Fransa ve ABD'nin, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes sağlanması teklifinin hâlâ gündemde olduğunu ifade eden Lemoine, “İran'ın İsrail'i tehdit etmemesi ve nükleer yükümlülüklerine uyması lazım,” diye ekledi.

Ukrayna ile İlişkiler

Lemoine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un 19-20 Ekim'de Ukrayna'yı ziyaret ederek, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile görüşeceğini belirterek, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Kiev hükümetine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Son olarak, 14 Ekim tarihinde İsrail İHA'larının Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları bombalaması sonucu yaşanan yangında ölen Filistinlilere ait görüntülerin sosyal medyada büyük yankı bulduğu aktarıldı.