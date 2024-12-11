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Fransa, Haiti'deki Çete Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Fransa, Haiti'de gerçekleşen çete saldırılarında 187 kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı ve destek mesajı iletti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 10:40
Fransa, Haiti'deki Çete Saldırılarını Şiddetle Kınadı

Fransa'dan Haiti'ye Destek Mesajı

Fransa, Karayipler'deki eski sömürgesi Haiti'de 187 kişinin ölümüne yol açan çete saldırılarını şiddetle kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e bağlı City Soleil bölgesindeki Wharf Jeremie'de hafta sonu boyunca yaşanan olayların çoğunluğu yaşlı olmak üzere birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, kurbanların yakınlarına başsağlığı dilenirken, Haiti yönetimi ve halkı ile dayanışma mesajı verildi. Ayrıca, Haiti makamlarının bu barbar suçların faillerinin adalete hesap vermesi için gösterdiği çabalar memnuniyetle karşılandı.

Çetelere Karşı Süregelen Destek

Fransa'nın, Haiti'de çetelere karşı güvenliği yeniden sağlamak amacıyla Haiti ulusal polisine, silahlı kuvvetlerine ve ülkede faaliyet gösteren çok uluslu güvenlik misyonlarına destek vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

Haiti'deki Şiddet Olayları

Olayların ardından, Haiti Başbakanlık Ofisi, katliamdan çete lideri Micanor'un sorumlu olduğunu ve devletin tüm gücüyle bu çeteleri yok etmek için çalışacağını duyurdu.

Bu yıl içerisinde, Haiti'de silahlı çetelerin saldırılarında 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ekonomik ve güvenlik sorunları ile mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inin silahlı çeteler tarafından kontrol edilmesi, şiddet olaylarını giderek artırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, bu yıl başından bu yana şiddet olayları nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan bu gelişmeler, eski Başbakan Ariel Henry'nin istifasına ve yeni Geçici Konseyin kurulmasına sebep oldu. Yeni Başbakan Garry Conille 28 Mayıs'ta atanmış, ardından 11 Kasım'da görevden alınarak yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime atanmıştır.

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