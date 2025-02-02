Fransa Hükümeti, 2025 Bütçe Tasarısını Oylamadan Geçiriyor

Fransa'da 2025 Bütçesi İçin Anayasa'nın 49. Maddesi Devreye Girecek

Fransa Hükümeti, 2025 bütçe tasarısını Ulusal Meclis'te oylamadan geçireceğini açıkladı. Bu karar, bir önceki hükümetin devrilmesine neden olan bazı tasarıların mecliste oylamadan geçme yetkisini veren Anayasa maddesinin yeniden uygulanmasını içeriyor.

Başbakan Bayrou Açıklama Yaptı

Fransa Başbakanı François Bayrou, La Tribune Dimanche'a verdiği röportajda, "Bizim gibi bir ülke bütçesiz kalamaz. (Bunun için) tek araç, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesidir. Pazartesi bu yapılacak" diyerek hükümetin kararlı duruşunu vurguladı.

Muhtemel Gelişmeler

Bayrou, yarın Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa'nın kendilerine verdiği yetkileri kullanacaklarını belirtti. Geçen yılın sonunda onaylanması gereken bu gecikmiş bütçe tasarısı, 14 parlamenterden oluşan karma komisyon tarafından 31 Ocak'ta ortak metinde mutabık kalındı.

Anayasa'nın 49/3 Maddesi

Fransız Anayasası'nın 49/3 maddesi, hükümete bazı tasarıları Meclis'te oylama yapmadan geçirme yetkisi veriyor. Başbakan bu yetkiyi kullandığında, muhalefete gensoru önergesi sunma hakkı tanınıyor. 2025 bütçe tasarısı, Başbakan Bayrou'nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024'te düşmesine de neden olmuştu.

Hükümet ve muhalefet arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıkları, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin desteklediği gensoru önergesi daha da derinleştirmişti.