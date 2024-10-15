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Fransa Hükümeti Aşırı Sağ Eleştirilerine Yanıt Verdi

Fransa, yeni göç yasasıyla aşırı sağın çizgisine kaymadığını savundu, sıkı tedbirlerin gerekli olduğuna inanıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:04
Fransa Hükümeti Aşırı Sağ Eleştirilerine Yanıt Verdi

Fransa Hükümeti Göç Politikasında Aşırı Sağ Eleştirilerini Reddetti

Fransa, 2023 yılında aşırı sağ oylarıyla Parlamentodan geçirilen göç yasasının ardından, 2025'te daha sıkı tedbirler içeren yeni bir göç yasasını uygulamaya almak için hazırlık yaptığını duyurdu. Hükümet, bu adımının aşırı sağın çizgisine kaymak anlamına gelmediğini belirtiyor.

Maud Bregeon’ın Açıklamaları

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından medyaya yaptığı açıklamada, 2024'te yürürlüğe giren göç yasasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden yeni bir yasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bregeon, "Göçün ve yasa dışı göçün daha iyi kontrolü için ek tedbirlerin etkili olacağına inanıyoruz," dedi.

Aşırı Sağ İle Bağlantı Kurulmasına Karşı Çıktı

Bregeon, hükümetin Fransızların göç konusundaki beklentilerini göz önünde bulundurduğunu belirterek, bu beklentilere kayıtsız kalamayacaklarını açıkladı. Ayrıca, Başbakan Michel Barnier’in aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in görüşlerine bağlı hareket etmediğini savundu.

Geçmişteki Eleştiriler ve Yasa Süreci

Macron hükümetinin daha önce uygulamaya koyduğu göç yasası, ayrımcı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Bu yasaya, aşırı sağın verdiği destek ile geçiş sağlanmıştı. Anayasa Konseyi, yasadan bazı maddelerin çıkarılmasına karar vermiş ve yasa, 27 Ocak’ta yürürlüğe girmişti.

Son olarak, merkez sağcı ve solcu grupların karşı çıktığı Barnier hükümeti, aşırı sağcı Ulusal Birlik’in desteğiyle meclisteki siyasi dengeyi koruyarak, gensoru önergesine maruz kalmamıştı.

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