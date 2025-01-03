Fransa Hükümeti, Barışçıl Suriye İçin Umutlu

Fransa hükümeti, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'nin "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir ülke olmasını amaçladığını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından Suriye'nin başkenti Şam’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Barrot'un Mesajı

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Lübnan’daki temaslarının ardından Suriye’ye geçen Barrot, Şam’daki Fransız Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, "egemen, istikrarlı ve barışçıl Suriye" görme umudunu dile getirdi. Bakan Barrot, bu umudun "gerçek ancak kırılgan" olduğunu vurguladı.

Fransa ve Almanya’nın İş Birliği

Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği Şam ziyaretine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fransa ve Almanya’nın, tüm çeşitliliğiyle beraber Suriye halkının yanında durduğunu" ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin birlikte, Suriye halkına hizmet edecek barışçıl ve çaba gerektiren geçişi teşvik etmek istediklerini de belirtti.

Esed Rejimi’nin İzleri

Bakan Barrot ve beraberindeki Fransız heyeti, Suriye’deki geçici yönetimle üst düzey temaslardan önce, çöküş sürecindeki Esed rejiminin işkence merkezlerinden biri olarak bilinen Sednaya Hapishanesi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret, Suriye’deki insan hakları ihlallerinin yerinde gözlemlenmesi açısından büyük bir öneme sahip.

61 yıllık Baas iktidarının 8 Aralık tarihinde çökmecesiyle birlikte, Suriye'de geçici hükümet kurulmuştu. Bu değişim, uluslararası alanda önemli yankılar oluşturuyor ve ülkedeki barış sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.