Fransa İçişleri Bakanı Retailleau'dan Camilerdeki Saldırılara Sert Tepki

Fransa İçişleri Bakanı, Camilere Yönelik Saldırıları Kınıyor

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülkesinde meydana gelen cami saldırılarını kınadı. Ülke genelinde artış gösteren bu tür eylemeler, özellikle Müslüman topluluklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Önemli Bir Olay: Amiens'deki Kundaklama Girişimi

Amiens şehrinde bulunan Assounna Camisi, 29 Ekim'de bir kundaklama girişimine maruz kalmıştı. Bu durum, iç güvenlik endişelerini artırırken, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Saint-Usage'da İslamofobik Bir Saldırı Daha

Dün gece, Saint-Usage beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’e ait İhlas Camisi önüne atılan bir domuz yavrusu leşi, İslamofobik bir saldırı olarak değerlendirildi. Güvenlik kameraları incelendi ancak faillerin kimliği belirlenemedi.

Retailleau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle ifade etti: "Amiens Camisi'ne yönelik kundaklama girişiminden iki gün sonra, başka bir cami müslüman karşıtı eylemin hedefi oldu. Bu durum, ibadet yerlerine saldırmanın ne kadar büyük bir korkaklık olduğunu gösteriyor. Toplumların bu tür eylemler karşısında yalnız olmadığını belirtmek isterim."

Geçtiğimiz Aralık ayında Saint-Usage İhlas Camisi de benzer bir olay yaşamış ve cami duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Bu tür eylemlere karşı ülke genelinde ciddi endişeler bulunmaktadır.