DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau'dan Camilerdeki Saldırılara Sert Tepki

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, camilere yönelik artan saldırıları kınadı ve bu tür eylemleri kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:08
Fransa İçişleri Bakanı Retailleau'dan Camilerdeki Saldırılara Sert Tepki

Fransa İçişleri Bakanı, Camilere Yönelik Saldırıları Kınıyor

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülkesinde meydana gelen cami saldırılarını kınadı. Ülke genelinde artış gösteren bu tür eylemeler, özellikle Müslüman topluluklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Önemli Bir Olay: Amiens'deki Kundaklama Girişimi

Amiens şehrinde bulunan Assounna Camisi, 29 Ekim'de bir kundaklama girişimine maruz kalmıştı. Bu durum, iç güvenlik endişelerini artırırken, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir.

Saint-Usage'da İslamofobik Bir Saldırı Daha

Dün gece, Saint-Usage beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’e ait İhlas Camisi önüne atılan bir domuz yavrusu leşi, İslamofobik bir saldırı olarak değerlendirildi. Güvenlik kameraları incelendi ancak faillerin kimliği belirlenemedi.

Retailleau, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle ifade etti: "Amiens Camisi'ne yönelik kundaklama girişiminden iki gün sonra, başka bir cami müslüman karşıtı eylemin hedefi oldu. Bu durum, ibadet yerlerine saldırmanın ne kadar büyük bir korkaklık olduğunu gösteriyor. Toplumların bu tür eylemler karşısında yalnız olmadığını belirtmek isterim."

Geçtiğimiz Aralık ayında Saint-Usage İhlas Camisi de benzer bir olay yaşamış ve cami duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Bu tür eylemlere karşı ülke genelinde ciddi endişeler bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
2
ABD, Ukrayna'ya 425 Milyon Dolarlık Savunma Yardımı Sağlıyor
3
Bakan Bayraktar, Depremzede Aileyi Ziyaret Etti
4
Ünlü Şeflerden Aşçı Adaylarına Usta-Çırak Modeli Tavsiyesi
5
Belgesiz Ambulans Hizmeti, Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
6
Emre Bayır’ın Organları 3 Hastaya Hayat Verecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak