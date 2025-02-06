Fransa, İlk Mirage 2000 Savaş Uçaklarını Ukrayna'ya Gönderdi

Fransa, Rusya'ya karşı süren çatışmalarda Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırmak amacıyla ilk Mirage 2000 savaş uçaklarını teslim etti. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ilk uçakların Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

Lecornu, paylaşımında, "Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Bu teslimat ile Fransa, Mirage 2000 savaş uçakları ile Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran 2024'te daha fazla Mirage 2000 savaş uçağının transfer edileceğini ve Ukraynalı pilotların bu süreçte Fransa'da eğitim alacağını belirtmişti. Ancak Macron'un, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine dair herhangi bir bilgi verdiği bilinmiyor.