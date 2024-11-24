Fransa İslam Konseyi'nden Netanyahu'ya Tutuklama Emri Yorumları

Fransa İslam Konseyi'nden Umut Verici Açıklama

Fransa İslam Konseyi (CFCM), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, uluslararası hukukun uygulanması açısından bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Gazze'deki Durumun Kritikliği

CFCM'den yapılan açıklamada, bir yılı aşkın süre boyunca dünyanın Gazze'deki sivil nüfusun sistematik yok edilişine çaresizce tanık olduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrailli bakanların ve yetkililerin soykırım niyetlerini açıkça dile getiren söylemlerde bulunduğu ve barbarlık ile cezasızlığın tırmandığı vurgulandı.

UCM'nin Kararının Önemi

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkarmasının, bir umut ışığı olduğu belirtildi. Bu kararın, Gazze'ye dayatılan karanlıkta adaletin ve barışın kırılgan bir vaadi olduğu kaydedildi.

Fransız Medyasına Eleştiriler

Açıklamada, Fransız medyası ve siyasetinin Netanyahu’yu “ne pahasına olursa olsun savunmaya” devam etmesine de eleştiriler yöneltildi. Bu durumun, uluslararası hukukun kalan kırıntılarının feda edilmesi olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christophe Lemoine, UCM'nin tutuklama emrini ülkesinin uygulayıp uygulamayacağı konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, “Bu, hukuken oldukça karmaşık bir soru.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin tutuklama emirlerinin “bir yargılama değil bir suçlamanın resmileştirilmesi” olduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.