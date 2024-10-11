DOLAR
34,27 -0,39%
EURO
37,49 -0,01%
ALTIN
2.931,28 -1,55%
BITCOIN
2.166.572,14 -5,86%

Fransa, İspanya ve İtalya'dan UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Kınama

Fransa, İspanya ve İtalya liderleri, UNIFIL'e yapılan saldırıları kınayarak barış gücü askerlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:13
Fransa, İspanya ve İtalya'dan UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Kınama

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar Tepki Topladı

Fransa, İspanya ve İtalya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Liderlerden Ortak Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, bu üç ülkenin uzun yıllardır UNIFIL'e destek verdiğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Fransa, İtalya ve İspanya liderleri olarak, İsrail silahlı kuvvetlerinin yakın zamanda UNIFIL'i hedef almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bu saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Barış Gücü Askerlerinin Korunması Gerekiyor

Açıklamada, "Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal son verilmelidir." denildi ve barış gücü askerlerinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

İsrail Ordusunun Saldırıları

UNIFIL, önceki gün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Bugün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldı. Ayrıca, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vuruldu ve bu saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neuenrade'de Mevlana Camisi Törenle İbadeğe Açıldı
2
Büyükçekmece'de Savcıya Yapılan Tehditten 9 Gözaltı
3
Fransa, İspanya ve İtalya'dan UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Kınama
4
Ankara'da 'Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü' Paneli Yapıldı
5
Manisa'da Motosikletli Kurye Hayatını Kaybetti
6
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 2 Bin 229'a Yükseldi
7
Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çift İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak