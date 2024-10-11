Fransa, İspanya ve İtalya'dan UNIFIL'e Yönelik Saldırılara Kınama

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar Tepki Topladı

Fransa, İspanya ve İtalya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Liderlerden Ortak Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, bu üç ülkenin uzun yıllardır UNIFIL'e destek verdiğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Fransa, İtalya ve İspanya liderleri olarak, İsrail silahlı kuvvetlerinin yakın zamanda UNIFIL'i hedef almasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bu saldırıların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği vurgulandı.

Barış Gücü Askerlerinin Korunması Gerekiyor

Açıklamada, "Bu saldırılar kabul edilemez ve derhal son verilmelidir." denildi ve barış gücü askerlerinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

İsrail Ordusunun Saldırıları

UNIFIL, önceki gün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Bugün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef aldı. Ayrıca, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vuruldu ve bu saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirildi.