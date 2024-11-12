Fransa, İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı

Fransa, İsrail'in Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Olay, 7 Kasım'da yaşanan bir gelişme ile başladı. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Fransa Konsolosluğu'nda görevli olan iki Fransız jandarmayı gözaltına alması, Fransa hükümeti tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı olarak Fransa toprakları sayılan Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne girmesinin ve diplomat statüsündeki jandarmaların gözaltına alınmasının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, Joshua Zarka'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi. Olayın başlangıcı ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaretten önceki gerginlikti.

İsrail polisinin, iki Fransız jandarmayı gözaltına alması neticesinde bir gerginlik yaşanmış, bu durum Barrot'un kiliseye yapacağı ziyareti iptal etmesine yol açmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı daha sonra, gözaltına alınan iki jandarmanın serbest bırakıldığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.