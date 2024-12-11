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Fransa, İsrail'den Golan Tepeleri'nden Çekilmesini İstedi

Fransa, İsrail'e Golan Tepeleri'nden çekilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:41
Fransa, İsrail'den Golan Tepeleri'nden Çekilmesini İstedi

Fransa, İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarında bulunan Golan Tepeleri'nden bir an önce çekilmesini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir gazetecinin Golan'daki son gelişmelere yönelik sorusuna, yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölgeye asker konuşlandırmanın, 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'nı ihlal edeceği ifade edildi.

Fransa'nın açıklamasında, İsrail'in 1974 tarihli anlaşmaya uyması gerektiği vurgulanarak, Fransa'nın Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) uygulamalarını tam desteklediği belirtildi. Ayrıca, UNDOF'un güvenliğinin sağlanması gerekliliği de dile getirildi.

Açıklamanın devamında, "Fransa, İsrail'i bölgeden çekilmeye ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyor," ifadesine yer verildi.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları

Suriye'de 27 Kasım tarihi itibarıyla şiddetlenen çatışmalar sonucunda, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları arttı.

İsrail ordusu, Suriye rejiminin askeri altyapısını hedef alarak, Golan Tepeleri'nde genişletilmiş işgal topraklarına doğru ilerlemeye başladı. İşgalci güçler, başkent Şam'a 25 kilometre kadar sokularak bölgedeki hakimiyetini artırmaya çalıştı.

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahların yasak olduğu bölgenin sınırları belirlenmişti.

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