Fransa: İsrail'in alıkoyduğu Fransızların güvenliği ve hızlı dönüşü önceliğimiz

Fransa, İsrail'in alıkoyduğu Fransız aktivistlerin güvenliği, konsolosluk desteği ve hızlıca ülkeye dönebilmelerinin öncelikleri olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:22
Pascal Confavreux'ten açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Özgürlük Filosu Koalisyonu'yla hareket eden Thousand Madleens to Gaza (Gazze'ye Binlerce Madleen) filosuna ilişkin bilgi verdi.

Confavreux, "Gazze istikametindeki Thousand Madleens filosu İsrail makamları tarafından bu sabah alıkonuldu." ifadesini kullandı.

Sözcü, filoya katılan aktivistlerin güvenliğinin sağlanması, konsolosluk desteği haklarının temin edilmesi ve Fransa'ya hızlıca dönebilmelerinin Fransa açısından öncelikli olduğunu belirtti.

Confavreux, filoya katılan tüm aktivistlerin Fransa'nın Başkonsolosluğu ile iletişime geçmediğini, bunun da kimlik tespitini ve aileleriyle bağlantı kurulmasını zorlaştırdığını vurguladı.

"Onları iletişim bilgilerini, Kriz ve Destek Merkezi'ne veya Fransa'nın Tel Aviv'deki Başkonsolosluğuna iletmeye çağırıyoruz." dedi ve iletişim çağrısını yineledi.

Fransa'nın İsrail'deki Büyükelçiliği ve Tel Aviv'deki Başkonsolosluğu ekiplerinin, alıkonulan Fransız aktivistlere gerekli konsolosluk desteğini sağlamak için seferber olduğunu aktardı.

Confavreux ayrıca, Fransa'nın bölgedeki önceliklerinin ateşkesin sağlanması, esirlerin tamamının serbest bırakılması ve Gazze'ye büyük çapta insani yardımın ulaştırılabilmesi olduğunu kaydetti.

