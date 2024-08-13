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Fransa, İsrail'in Norveçli Diplomatların Akreditasyonunu İptal Etmesini Kınıyor

Fransa, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesine derin endişe duyduğunu belirtti ve kalıcı barış için iki devletli çözümü vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:51
Fransa, İsrail'in Norveçli Diplomatların Akreditasyonunu İptal Etmesini Kınıyor

Fransa'dan İsrail'e Tepki

Fransa, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesine büyük bir endişeyle karşılık verdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu durum hakkında bir yazılı açıklama yaparak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Norveç temsilciliğinde görevli diplomatların akreditasyonlarının kaldırılmasının kaygı verici olduğunu bildirdi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Açıklamada, sadece kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için İsraillilerin ve Filistinlilerin iki devletli bir çözüm çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bu çözümün hem İsrail hem de Filistin için uzun vadede güvenlik ve istikrar sağlayacağına dikkat çekildi.

Norveç'in Filistin'i Tanıma Kararı

İsrail, 8 Ağustos tarihinde, Filistin Devleti'ni tanıyan Norveç'in diplomatlarının akreditasyonunu iptal ettiğini duyurdu. Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını belirtmiş ve bu durum, Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısını 146’ya çıkarmıştı. İsrail bu süre zarfında, Filistin'i tanıyan diğer ülkeler olan İrlanda ve İspanya'nın büyükelçilerini de geri çağırmıştı.

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