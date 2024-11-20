DOLAR
34,5 -0,09%
EURO
36,48 0,27%
ALTIN
2.911,13 0,25%
BITCOIN
3.223.728,32 -1,02%

Fransa-İsrail Maçında Filistin Bayrağı Açan Hoarau: "Sessiz Kalınamaz!"

Fransa-İsrail maçında Filistin bayrağı açan gazeteci Hoarau, Gazze'deki bombalamalara sessiz kalamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:50
Fransa-İsrail Maçında Filistin Bayrağı Açan Hoarau: "Sessiz Kalınamaz!"

Fransa-İsrail Maçında Filistin Bayrağı Açtı

Fransa'da 14 Kasım'da düzenlenen Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında, yasağa rağmen Filistin bayrağı açan gazeteci Emmanuel Hoarau, Gazze'deki olan bitene karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Gazze'deki Bombalamalar Sona Ermiyor

Filistin destekçilerinin uzun süredir tepkisini gösterdiği bu karşılaşma, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'da gerçekleştirildi. Maç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Michel Barnier gibi birçok Fransız siyasetçi tarafından izlendi. Ancak, maçta yalnızca 20 bin bilet satıldı ki bu rakam, Stade de France'da bugüne kadar yapılan en düşük bilet satışı olarak kaydedildi.

Sessizlik Suçlama

Maç sırasında Filistin bayrağını açtığını belirten Hoarau, Gazze'de her gün sivillerin bombalandığını ve uluslararası toplumun buna tepkisiz kaldığını vurguladı. Hoarau, "Dünyanın 6. gücü ve ABD ile birlikte, Fransa'nın da bu duruma sessiz kalması suçtur. İnsan hakları ülkesinin bir vatandaşı olarak, Gazze’de her gün bombalanan binlerce masum için sessiz kalamayız." açıklamasında bulundu.

Güvenlik Görevlisine Yakın Takip

Filistin bayrağını açtığı anda sadece yanındaki kişiler tarafından görüldüğünü belirten Hoarau, paylaşımının sosyal medyada viral olması üzerine güvenlik tarafından maçın 65. dakikasında stadyumdan çıkarıldığını aktardı. Henüz bu eylem nedeniyle bir yasal sorunla karşılaşmadığını Ancak sosyal medyada bazı tehditler aldığını da dile getirdi.

Uluslararası Destek ve Dayanışma

Hoarau, uluslararası toplumdan Arjantin, Norveç, İskoçya, Irak ve Malezya gibi birçok ülkeden olumlu tepkiler aldığını ifade etti. "Gazzelilerin bu fotoğrafı görmesi içimi ısıttı" diyen Hoarau, halkların Gazze'ye destek verdiğini, ancak bazı hükümetlerin yalnızca güçlü devletlerin etkisi altında kaldığını belirtti.

İfade Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

Fransa'daki iktidarın ifade ve vicdan özgürlüklerini tehdit ettiğini ifade eden Hoarau, "Bir garda veya sokakta 'Özgür Filistin' diyebilme özgürlüğüm varken, bu maçta neden söyleyemiyorum?" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç

Son olarak, Hoarau, bombalar altında yaşayan Gazzeliler ve Lübnanlılara güç diledi ve "Onlar tarihin doğru tarafındalar. İnsanlık uyandığında barış içinde yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Fransa'da 14 Kasım'da oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında yasağa rağmen Filistin bayrağı...

Fransa'da 14 Kasım'da oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında yasağa rağmen Filistin bayrağı açan gazeteci Emmanuel Hoarau, maç günü yaşadıklarına ve tribünlerdeki atmosfere dair AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı
2
Bronşektazi Hastası Sağlığına Kavuştu: Kapalı Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti
3
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler 6 Aralık'ta Vizyona Giriyor
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi Operasyonunun Detaylarını Açıkladı
5
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 79 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Demokrasimizin Seviyesini Korumalıyız'
7
Döner, İskender ve Hamburgerde Gramaj Bilgisi Zorunlu Olacak

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek