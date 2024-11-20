Fransa-İsrail Maçında Filistin Bayrağı Açan Hoarau: "Sessiz Kalınamaz!"

Fransa-İsrail Maçında Filistin Bayrağı Açtı

Fransa'da 14 Kasım'da düzenlenen Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında, yasağa rağmen Filistin bayrağı açan gazeteci Emmanuel Hoarau, Gazze'deki olan bitene karşı sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Gazze'deki Bombalamalar Sona Ermiyor

Filistin destekçilerinin uzun süredir tepkisini gösterdiği bu karşılaşma, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'da gerçekleştirildi. Maç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Michel Barnier gibi birçok Fransız siyasetçi tarafından izlendi. Ancak, maçta yalnızca 20 bin bilet satıldı ki bu rakam, Stade de France'da bugüne kadar yapılan en düşük bilet satışı olarak kaydedildi.

Sessizlik Suçlama

Maç sırasında Filistin bayrağını açtığını belirten Hoarau, Gazze'de her gün sivillerin bombalandığını ve uluslararası toplumun buna tepkisiz kaldığını vurguladı. Hoarau, "Dünyanın 6. gücü ve ABD ile birlikte, Fransa'nın da bu duruma sessiz kalması suçtur. İnsan hakları ülkesinin bir vatandaşı olarak, Gazze’de her gün bombalanan binlerce masum için sessiz kalamayız." açıklamasında bulundu.

Güvenlik Görevlisine Yakın Takip

Filistin bayrağını açtığı anda sadece yanındaki kişiler tarafından görüldüğünü belirten Hoarau, paylaşımının sosyal medyada viral olması üzerine güvenlik tarafından maçın 65. dakikasında stadyumdan çıkarıldığını aktardı. Henüz bu eylem nedeniyle bir yasal sorunla karşılaşmadığını Ancak sosyal medyada bazı tehditler aldığını da dile getirdi.

Uluslararası Destek ve Dayanışma

Hoarau, uluslararası toplumdan Arjantin, Norveç, İskoçya, Irak ve Malezya gibi birçok ülkeden olumlu tepkiler aldığını ifade etti. "Gazzelilerin bu fotoğrafı görmesi içimi ısıttı" diyen Hoarau, halkların Gazze'ye destek verdiğini, ancak bazı hükümetlerin yalnızca güçlü devletlerin etkisi altında kaldığını belirtti.

İfade Özgürlüğü Üzerine Düşünceler

Fransa'daki iktidarın ifade ve vicdan özgürlüklerini tehdit ettiğini ifade eden Hoarau, "Bir garda veya sokakta 'Özgür Filistin' diyebilme özgürlüğüm varken, bu maçta neden söyleyemiyorum?" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç

Son olarak, Hoarau, bombalar altında yaşayan Gazzeliler ve Lübnanlılara güç diledi ve "Onlar tarihin doğru tarafındalar. İnsanlık uyandığında barış içinde yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Fransa'da 14 Kasım'da oynanan Fransa-İsrail futbol karşılaşmasında yasağa rağmen Filistin bayrağı açan gazeteci Emmanuel Hoarau, maç günü yaşadıklarına ve tribünlerdeki atmosfere dair AA muhabirine açıklama yaptı.