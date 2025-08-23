DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.728.783,28 0,93%

Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı

Fransa, Matteo Salvini'nin Emmanuel Macron hakkındaki sözleri nedeniyle İtalya'nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'ı 21 Ağustos'ta Dışişleri'ne çağırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:29
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı

Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı

Diplomatik gerilim 21 Ağustos'ta yükseldi

Fransa, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki sözleri üzerine İtalya'nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'yı 21 Ağustos tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre ismi açıklanmayan bir diplomatik yetkili, Salvini'nin sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Yetkili, "Büyükelçiye bu sözlerin iki ülke arasındaki güven iklimi, tarihi ilişkiler ve ayrıca son dönemdeki ikili gelişmelerle çeliştiği hatırlatıldı. Oysa bu gelişmeler, özellikle Ukrayna'ya verilen koşulsuz destek bağlamında, iki başkent arasında güçlü yakınlaşmaları ortaya koymuştu." ifadelerini kullandı.

Salvini, Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikriyle alay ederek Macron'a "kaskını ve tüfeğini alıp bu ülkeye kendisinin gitmesi" önerisinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 30 yılda 147,6 milyar lira kazandıracak
2
Antalya'da Hava Destekli 'Şafak-07 Huzur-4' Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
3
Konya Çumra'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı
5
Sinop'ta palamut tezgahta 350 TL'ye satılıyor
6
Bahçelievler'de Kuyumcudan El Çabukluğu Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
7
Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası