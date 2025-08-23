Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı

Diplomatik gerilim 21 Ağustos'ta yükseldi

Fransa, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki sözleri üzerine İtalya'nın Paris Büyükelçisi Emanuela D'Alessandro'yı 21 Ağustos tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre ismi açıklanmayan bir diplomatik yetkili, Salvini'nin sözlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Yetkili, "Büyükelçiye bu sözlerin iki ülke arasındaki güven iklimi, tarihi ilişkiler ve ayrıca son dönemdeki ikili gelişmelerle çeliştiği hatırlatıldı. Oysa bu gelişmeler, özellikle Ukrayna'ya verilen koşulsuz destek bağlamında, iki başkent arasında güçlü yakınlaşmaları ortaya koymuştu." ifadelerini kullandı.

Salvini, Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikriyle alay ederek Macron'a "kaskını ve tüfeğini alıp bu ülkeye kendisinin gitmesi" önerisinde bulunmuştu.