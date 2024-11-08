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Fransa Konsolosluk Çalışanları Doğu Kudüs'te Gözaltına Alındı

İsrail polisinin gözaltına aldığı iki Fransa konsolosluk çalışanı serbest bırakıldı, Fransa Dışişleri Bakanı durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:32
Fransa Konsolosluk Çalışanları Doğu Kudüs'te Gözaltına Alındı

Fransa Konsolosluk Çalışanları Gözaltına Alındı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa'nın Pater Noster Kilisesi'nde gözaltına alıp serbest bıraktığı iki kişinin, Fransa Konsolosluğu çalışanı olduğu bildirildi.

Bakan Barrot'un Açıklamaları

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçleri, Fransa'ya ait olan Eleona'ya silahlı bir şekilde girdi. Bu nedenle oraya girmeyi reddettim." dedi. Barrot, iki Fransa Konsolosluk çalışanının gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını da vurguladı.

Şiddetli Kınama ve Gerginlik

Bakan Barrot, "Bölgedeki durumu sakinleştirmek için çalışırken bu tür eylemleri kesinlikle kınıyorum." şeklinde konuştu. Yerel basında yer alan haberlere göre, Barrot'un 7 Kasım'da Pater Noster Kilisesi'ne yapacağı ziyaret öncesinde İsrail polisi ve Fransız jandarmalar arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Fransız jandarmalar, kiliseye girişi engellemeye çalıştı ve bu nedenle iki Fransız jandarma gözaltına alınarak polis aracıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, gözaltına alınan iki Fransız’ın serbest bırakıldığını duyurdu.

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