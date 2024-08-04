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Fransa, Lübnan'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırıyor

Fransa, Lübnan'daki vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:33
Fransa, Lübnan'daki Vatandaşlarını Terk Etmeye Çağırıyor

Fransa'nın Lübnan Uyarısı

Fransa, Lübnan'da bulunan vatandaşlarına acil bir çağrıda bulunarak, ülkeyi terk etmelerini istedi. Bu duyuru, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile duyuruldu.

Güvenlik Endişeleri ve Seyahat Uyarısı

Açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilim ve güvenlik belirsizliğinin, Fransız vatandaşlarının hayatı için tehdit oluşturabileceği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, "Lübnan'daki tüm Fransız vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede ülkeden ayrılmaları gerektiğini" bildirdi.

Lübnan'daki Durum

Daha önce yapılan seyahat uyarıları da hatırlatılarak, Lübnan'da bulunan vatandaşların son derece dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, Beyrut'taki Fransa Konsolosluğu'nun resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi önerildi.

Son Gelişmeler

Son günlerde bölgedeki gerilim daha da tırmanırken, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür 30 Temmuz'da bir İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, bu saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerken, Tel Aviv yönetimi konuya ilişkin sessizliğini koruyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırındaki Hizbullah ile de çatışmalara devam etmektedir.

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