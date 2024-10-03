Fransa, Lübnan'dan 50 Vatandaşını Tahliye Etti

Fransa, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Fransa, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırılarının artmasıyla birlikte, Lübnan'da yaşayan ilk grubunu tahliye etti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Beyrut Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla yaklaşık 50 Fransız vatandaşı Beyrut'tan, Fransa'nın başkenti Paris'e getirildi.

Tahliye Planları Genişliyor

Fransa'nın tahliye çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor. Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde, Lübnan'da zor durumda olan yaşlı, hasta, hamile ve çocuklardan oluşan toplamda 200 Fransız vatandaşının tahliyelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Fransız Helikopter Gemisi Gönderildi

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, 1 Ekim itibarıyla bir Fransız helikopter gemisinin Lübnan açıklarında görev alabilmek üzere yola çıktığını bildirdi. Bu geminin, gerekmesi durumunda tahliye işlemleri için hazır bekletileceği ifade edildi. Ancak, şu an için tahliye sürecinin başlatılmadığı ancak bölgedeki olayların kötüleşmesi ihtimaline karşı hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

İsrail Saldırıları ve Lübnan'daki Durum

Bölgedeki karışıklık, çok sayıda ülkenin Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etme kararını da beraberinde getirdi. İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinde Hizbullah'a karşı yoğun bir kara saldırısına başladı. Lübnan ordusu, İsrail'in 400 metre ilerlediğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, uluslararası sınırlar içerisinde silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını öngörüyor. Ancak son günlerdeki olaylar, bu kararın uygulanmasını zorlaştırıyor.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Artıyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında toplam 1374 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakama, 104 çocuk ve 194 kadın da dahil. Hizbullah liderinin 27 Eylül'de öldürülmesi, çatışmaları daha da tırmandırdı. Lübnan'da yaşanan bu dramatik olaylar, yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Beyrut ve çevresinden kuzeye olan göç dalgaları devam ederken, Suriye'ye de on binlerce kişi göç etmiş durumda.