Fransa Mahkemesi, İsrailli Bakan Smotrich'in Galasındaki İptal Talebini Reddetti

Fransa Mahkemesi'nden Önemli Karar

Fransa’da Paris İdari Mahkemesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da başkent Paris'te düzenlenecek galasında iptal talebini reddetti. EuroPalestine Derneği avukatı Rafik Chekkat, verilen kararın ardından yaptığı açıklamada mahkemenin "Sonsuza kadar İsrail" adlı kuruluşun galasının iptal edilmesi yönündeki taleplerini geri çevirdiğini duyurdu.

Mahkemenin Gerekçesi

Chekkat, mahkemeye sundukları argümanların güçlü olduğunu savunarak, "Hakimlerin argümanlarını öğrenmenize izin vereceğim." şeklinde ifade etti. Mahkeme, EuroPalestine Derneği'nin öne sürdüğü etkinlik sırasında oluşabilecek risklerin acil bir tehlike teşkil etmediği sonucuna vardı. Gerekçede, galanın konumu, süresi ve katılımcı sayısının eksiklikleri nedeniyle talebin reddedildiği vurgulandı.

Eleştiriler ve Tepkiler

Chekkat, mahkeme kararını değerlendirerek, "Bu demek oluyor ki, Fransa’da soykırımcı bir orduyu ve sömürgeciliği teşvik eden ve finanse eden galalar yapılabilir." dedi. Ayrıca, Boyun Eğmeyen Fransa partisinin milletvekili Thomas Portes, Smotrich'in katılacağı etkinliğin iptal edilmesi için Paris Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapmıştı.

Uluslararası Tepkiler

Fransız İnsan Hakları Birliği de dahil olmak üzere altı kuruluş, 4 Kasım’da galanın iptal edilmesi gerektiğine dair ortak bir açıklama yaptı. EuroPalestine Derneği, bu talepte bulunarak Paris İdari Mahkemesi’ne başvurdu.