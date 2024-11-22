Fransa Mahkemesi, Rima Hassan'ın Konferans İptali Kararını Bozdu

Fransa'da Mahkeme Kararı: Rima Hassan Konferansı Yeniden Düzenlenecek

Fransa'da Paris İdari Mahkemesi, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın, 22 Kasım'da Paris'teki Sciences Po Üniversitesi'nde gerçekleştireceği konferansın iptali kararını bozdu.

Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, X hesabında mahkemenin konferansın iptalinin "yasadışı" olduğuna karar verdiğini duyurdu. Brengarth, bu kararı "ifade özgürlüğü için bir galibiyet" olarak nitelendirdi.

Mahkeme, Sciences Po Üniversitesi yönetiminin 18 Kasım'da aldığı ve konferansın "kamu düzenine zarar vereceği" gerekçesiyle iptal edilen kararı bozarak, üniversite yönetiminden konferansın düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemesini talep etti.

Hassan, 19 Kasım'da X hesabında üniversite yönetiminin iptal kararına tepki göstererek, bu durumu Gazze'deki soykırıma tepki gösterenlerin seslerini susturma girişimi olarak tanımlamış ve kararın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Ayrıca, Strazburg Üniversitesi yönetimi de 28 Kasım'da planlanan Hasan'ın konferansını "kamu düzenine zarar verme riski olduğu" gerekçesiyle iptal etmişti. Hassan, Strazburg Üniversitesi'nin bu kararına karşı şikayette bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.