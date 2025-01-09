Fransa, Meta'nın İçerik Denetimini Kaldırmasından Endişeli

Fransa, Meta'nın İçerik Denetiminden Kaygılı

Fransa, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi ABD merkezli Meta şirketinin içerik paylaşımlarında bağımsız üçüncü tarafların yaptığı "gerçekleri kontrol" uygulamasını kaldırmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meta’nın sosyal medya platformlarındaki yanlış haberlerin dolaşımını kısıtlamak amacıyla hayata geçirdiği uygulamanın "yararlılığının" sorgulanmasına tepki gösterildi. Şirketin bu uygulamayı kaldırma kararı, özellikle sadece ABD'de uygulanıyor.

AB Dijital Hizmetler Yasası'na Vurgu

Açıklamada, Fransa'nın diğer platformlar gibi Meta'nın da özellikle Avrupa Birliği (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ihtiyatlı davranmayı sürdüreceği kaydedildi. 2024 yılında yürürlüğe girecek olan DSA'nın sosyal medya platformlarını kullanıcılara sundukları içeriklerden sorumlu tuttuğu hatırlatıldı.

Hedef: Kullanıcıları Korumak

Bu yasanın, AB'ye üye ülkelerin vatandaşlarını dış müdahaleden ve bilgi manipülasyonundan korumayı hedeflediğine işaret edildi.