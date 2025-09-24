Fransa Muhalefeti Macron'dan Küresel Sumud Filosu İçin Koruma Talep Etti

Muhalefetin çağrısı

Fransa’da solcu muhalifler, İsrail saldırıları altındaki Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen İHA saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a filonun korunması çağrısı yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'a yazdığı mektupta Sumud Filosu'ndaki Fransızlar için "diplomatik koruma" sağlanmasını talep etti.

Panot mektubunda, Gazze’deki insani durumun korkunç boyutlara ulaştığını ve 1,5 milyon Filistinlinin açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak, yardım için yola çıkan ve "daha önce görülmemiş büyüklükteki barışçıl ve insani Filo organizasyonu" olarak tanımladığı Küresel Sumud'un korunması gerektiğini vurguladı.

İHA saldırısı ve "March to Gaza Greece" açıklaması

Küresel Sumud Filosu’na yerel saatle 02.00 sularında, Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında İHA’larla saldırı düzenlendi.

"March to Gaza Greece" tarafından yapılan açıklamada, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtilirken, ufak çaplı hasar meydana gelen teknelerin "kararlılıkla" yoluna devam edeceği bildirildi.

Filonun seyri ve katılımcılar

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan tekneler ile yolculuğuna başlamıştı. Filoda, 31 Ağustos’ta kalkan 22 tekne yer alıyor ve tekneler 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlenmişti.

Filoda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoya 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist katılıyor; teknelerle Gazze'ye hareket ediliyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el konularak aktivistler sınır dışı edilmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud kavramı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri, bu kavramı tasvir etmek için sıklıkla kullanılıyor.