Fransa'nın Afrika'daki Askeri Varlığı Azalıyor: Nüfusunu Kaybediyor

Fransa'nın Afrika'daki Askeri Varlığı Azalıyor

Afrika'nın Sahel bölgesindeki askeri varlığını azaltan Fransa, bölgedeki siyasi nüfuzunu da kaybetme sürecine girmiş durumda. Sahel, Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Fransa, Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerden askerlerini tamamen çekme kararı aldı.

Çad ile Savunma Anlaşması İptal Edildi

Çad, 28 Kasım tarihinde Fransa ile olan savunma sanayisi ve güvenlik anlaşmasını iptal etti ve Fransız askerlerinin bu ay sonunda ülkeden tamamen çekileceğini duyurdu. Ayrıca, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, 2025 yılı itibarıyla tüm yabancı askerlerin ülkesinden çekilmesi yönünde talimat verdi.

Fransa'nın Askeri Varlığını Azaltma Nedenleri

Sahel ve Sahra bölgesi uzmanı Ahmed Nureddin, Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığını azaltmasının birçok nedenine dikkat çekti. Bu nedenler arasında Fransa'nın bu ülkeler üzerindeki ekonomik ve kültürel etkisinin azalması yer alıyor. Nureddin, Afrika ülkelerinin eski sömürge güçlerinden kurtulma arzusu içinde olduğunu belirtti.

Dış Etkiler ve Rusya'nın Rolü

Fransa'nın bölgedeki nüfuzunun azalmasında dış etkilere de dikkat çeken Nureddin, Rusya ve kısmen Çin'in bu sürece katkıda bulunduğunu ifade etti. Fransa'nın Afrika'daki etkisinin azalmasının, Mali, Burkina Faso ve Nijer'de askeri darbelerle eş zamanlı gerçekleştiği görülüyor.

ECOWAS ve Ortak İttifaklar

Nijer, Mali ve Burkina Faso, ortak bir savunma anlaşması yaparak Fransız nüfuzuna karşı alternatif arayış içerisine girdi. Bu durum, Fransa'nın etkisinin azalmasıyla doğan boşluğun, diğer büyük güçler tarafından değerlendirilmeye çalışıldığına işaret ediyor.

Fransa'nın Ekonomik Gerilemesi

Nureddin'e göre, Fransa Merkez Bankası kontrolündeki Afrika frangı, ülkelerin Fransa'ya bağımlılığını artıran bir araçtı. Fransa'nın Afrika kıtasındaki ithalat payı son 20 yılda %12,5'ten %7'ye düştü. Aynı dönemde ise Çin'in ihracatı 33 kat arttı.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Fransa'nın Afrika üzerindeki hakimiyetinin sona erdiği görüşü yaygınlaşırken, Nureddin, bu değişimlerin uluslararası çatışmalara yol açabileceğini belirtiyor. Ancak, Afrika ülkelerinin ulusal egemenliklerini güçlendirme yolunda stratejik bir seçim yapmaları halinde durumu olumlu bir şekilde değerlendirebileceklerini vurguladı.