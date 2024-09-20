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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Avrupa Miras Günleri'ne özel fotoğraf sergisi

Büyükelçilik, Avrupa Miras Günleri kapsamında 'Hinterland' sergisini açtı. Açılışta önemli isimler yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:00
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Avrupa Miras Günleri'ne özel fotoğraf sergisi

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Önemli Sergi Açılışı

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri etkinlikleri çerçevesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisini düzenledi. Sergi, elçilik konutunun bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Gilles Rouiland, sergi küratörü Deniz Artun ve sanatçılar Yusuf Sevinçli ve Necla Rüzgar katıldı. Katılımcılar, eserleri gezerek sergi hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Dumont'un Açıklamaları

Büyükelçi Dumont, Avrupa Miras Günleri'nin her yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve bu yıl açılışını yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "2024 yılında 8 Avrupa Büyükelçiliği ile 20'den fazla Türk ortak bu etkinlikte yer alacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, internet sitelerinin 25 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, bu durumun projelerin anlamlılığını gösterdiğini vurguladı.

Fransız Sanatçı Ankara'da

Dumont, Julien de Casabianca adlı Fransız sanatçının Ankara'ya davet edildiğini ve sanatçının tanınmış sanat eserlerini binalara entegre etme konusunda uzman olduğunu belirtti. Casabianca'nın eserleri, 22 Eylül'de J.F Kennedy Caddesi ile 28 Eylül'de Institut Français Ankara'da sergilenecek.

Müsteşar Rouiland'ın Vurguları

Müsteşar Rouiland, Türkiye'nin tarih boyunca zengin insan ilişkilerine sahip olduğunu ve burada bulunmanın bir onur olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Uzun vadeli süreçlerin parçası olan projeleri teşvik etmeye devam edeceğim," diyerek, kasım ayında Ankara'da dijital kültürü kutlamak ve uluslararası caz ve film festivallerine katkıda bulunmak amacıyla bir kültürel program düzenleyeceklerini açıkladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun...

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Miras Günleri açılışı kapsamında, elçilik konutunun bahçesinde "Hinterland" adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

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