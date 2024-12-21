Fransa'nın Askeri Birlikleri Çad'dan Geri Çekilmeye Başladı

Fransa'nın Çad'dan Askeri Çekilişi Başladı

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransa'ya ait askeri birlikler ülkeyi terk etmeye başladı. Çad Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'ya ait savaş uçaklarının 10 Aralık'ta ülkeyi terk etmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.

Geri Çekilme Süreci Ocak Sonunda Tamamlanacak

Açıklamada, Fransız askeri birlik ve teçhizatlarının geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu. Bu gelişme, Çad Hükümeti'nin 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını almasının ardından gerçekleşti.