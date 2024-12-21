DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.465.309,94 -1,78%

Fransa'nın Askeri Birlikleri Çad'dan Geri Çekilmeye Başladı

Fransa, Çad'daki askeri birliklerini geri çekmeye başladı. Ocak sonunda sürecin tamamlanacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 11:43
Fransa'nın Askeri Birlikleri Çad'dan Geri Çekilmeye Başladı

Fransa'nın Çad'dan Askeri Çekilişi Başladı

Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransa'ya ait askeri birlikler ülkeyi terk etmeye başladı. Çad Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'ya ait savaş uçaklarının 10 Aralık'ta ülkeyi terk etmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.

Geri Çekilme Süreci Ocak Sonunda Tamamlanacak

Açıklamada, Fransız askeri birlik ve teçhizatlarının geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu. Bu gelişme, Çad Hükümeti'nin 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını almasının ardından gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında
3
Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama
4
Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi
5
Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı
6
Batı Şeria'da Filistinliler, Artan İsrail Saldırıları Karşısında Endişeli
7
Diyarbakır'da 13 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı