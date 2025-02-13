Fransa'nın Grenoble Kentinde Patlama: 12 Yaralı

Fransa'nın Grenoble Kentinde Bardaki Patlama!

Fransa'nın Grenoble kentinde, bir barda meydana gelen patlama sonucu toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Grenoble'un Village-Olympique Mahallesi'ndeki bir barda gerçekleşti. Le Dauphine Libere gazetesinin haberine göre, patlamanın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yaralılara müdahalede bulundu.

Patlama ile ilgili olarak, çok sayıda polis ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve vali ile savcılık yetkililerinin de gelmesi bekleniyor.

Patlamanın Nedeni Nedir?

İlk belirlemelere göre, patlamanın bir el bombasının bara atılması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. BFMTV kanalı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.