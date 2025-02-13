DOLAR
36,09 -0,01%
EURO
37,55 -0,47%
ALTIN
3.371,46 -0,17%
BITCOIN
3.534.160,2 -0,91%

Fransa'nın Grenoble Kentinde Patlama: 12 Yaralı

Grenoble'deki barda gerçekleşen patlamada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 00:44
Fransa'nın Grenoble Kentinde Patlama: 12 Yaralı

Fransa'nın Grenoble Kentinde Bardaki Patlama!

Fransa'nın Grenoble kentinde, bir barda meydana gelen patlama sonucu toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Grenoble'un Village-Olympique Mahallesi'ndeki bir barda gerçekleşti. Le Dauphine Libere gazetesinin haberine göre, patlamanın ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yaralılara müdahalede bulundu.

Patlama ile ilgili olarak, çok sayıda polis ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve vali ile savcılık yetkililerinin de gelmesi bekleniyor.

Patlamanın Nedeni Nedir?

İlk belirlemelere göre, patlamanın bir el bombasının bara atılması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. BFMTV kanalı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da 40 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü
2
Gana'nın Eski Maliye Bakanı Ofori-Atta ‘Kaçak’ İlan Edildi
3
Fransa'nın Grenoble Kentinde Patlama: 12 Yaralı
4
Almanya: Barış, Ukrayna ve Avrupa ile Birlikte Sağlanmalı
5
İtalya Hükümeti, Paragon Solutions ile Sözleşme Feshedilmediğini Açıkladı
6
Bursa Kestel'de Restoran Yangını: İşletme Kullanılamaz Hale Geldi
7
Arnavutluk'ta Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor