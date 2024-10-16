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Fransa'nın İsrailli Firmaların Deniz Savunma Fuarına Katılımını Yasaklaması

Fransa, İsrailli firmaların Euronaval deniz savunma fuarına girmesine izin vermediği iddia edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:15
Fransa'nın İsrailli Firmaların Deniz Savunma Fuarına Katılımını Yasaklaması

Fransa'nın Deniz Savunma Fuarı Kararı

Fransa'nın, Paris'te düzenlenecek uluslararası deniz savunma fuarı Euronaval'a İsrailli firmaların katılımını yasakladığı öne sürüldü.

İddialar Politico'dan Geldi

Politico'ya göre, fuar 4-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İsrailli şirketlerin bu etkinliğe girişlerinin engellendiği belirtildi. Haberde yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail heyetinin fuara katılmasına izin verileceğini ancak askeri ekipmanların sergilenmesine müsaade edilmeyeceğini aktardı.

Euronaval Fuarı Hakkında

Deniz savunma sistemleri alanında önemli bir organizasyon olan Euronaval, Paris’teki Nord Villepinte Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve bu organizasyona yüzlerce firma katılacak.

Pek Çok Organizasyonda Benzer Durumlar Yaşanıyor

Çeşitli uluslararası etkinliklerden, özellikle Eurosatory Fuarı'ndan da İsrail firmalarının men edilmesi kararları alınmıştı. Coges Events tarafından yapılan açıklamada, 2024 Eurosatory Fuar Salonu'nda herhangi bir İsrail savunma sanayisi standı yer almayacağı bildirilmişti.

Uluslararası Kamuoyunda Tepkiler

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, uluslararası kamuoyunda bu ülkenin uluslararası organizasyonlardan men edilmesi yönünde çağrılar giderek artıyor.

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